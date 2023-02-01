Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 6 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, bağ ve bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önceden belirlenen noktalarda uygulama yaptı.



Kontrollerde, bağ ve bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için karakola götürüldü.



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