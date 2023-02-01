Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde restorandan çıkan bir aileye, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı.

Olayda C.G. (32) adlı kadın bacağından yaralandı.

Yaralı kadının kocası S.G. (35), olay yerinden kaçan motosikletliyi aracıyla takibe aldı. S.G, Aytepe mevkisinde motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Sidal Savaş'ın (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeden kaçan S.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler, motosiklette yolcu olarak bulunan ve olay yerinden yaralı olarak kaçtığı değerlendirilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olaya karışan kişilerin daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.