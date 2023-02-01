Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Amsterdam’ı görmek için 25 neden

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Celal Taşkıran (69), polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan Yeter Zorba'nın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Zorba'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, Taşkıran'ı gözaltına aldı.

Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.