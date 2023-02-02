Aydın'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.



Evdeki aramalarda 380 litre kaçak içki, hassas terazi, test kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, üzüm sıkma makinası ile üzüm çöpü ayırma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi işlemleri için karakola götürüldü.



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