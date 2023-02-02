Aydın Ticaret Borsası

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 76 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Salamuralık zeytin 15,00 30,00 Natürel ham zeytinyağı 76,00 80,00 St1 mahlıç 40,00 40,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.