Germencik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan bir otomobilde 500 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik otoban kavşağında Y.M'nin kullandığı 35 AKS 413 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 500 gram sukunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.M'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 21 bin lira para cezası uygulandı.

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