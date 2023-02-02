Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri göreve yeniden seçildi

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AYDIN (AA) - Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, olağan genel kurulda yapılan seçimde göreve yeniden getirildi.

Söke Ziraat Odası Konferans Salonundaki genel kurul toplantısında Tanyeri ve Muzaffer Kovancı'nın listeleri yarıştı.



48 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı, 24 oy alan Tanyeri, seçimi kazandı.

Tanyeri, sonucun ilçe üreticilerine hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, "Çiftçimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.





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