Aydın'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki mahalle arasında ulaşımı sağlayan ve heyelan nedeniyle kapanan yol, trafiğe açıldı.

Efeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Karaköy ile Kayacık mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.

Mahallelinin haber vermesiyle bölgeye belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler, iş makineleriyle yola düşen kayaçları temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yılmaz, "Yol, iki mahalleyi birbirine bağlıyor ve birçok kişi arazisine bu yolu kullanarak gidiyor. Yolun kapalı olması bizim için hayatın durması anlamına geliyor. Yolu açtıkları için belediye ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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