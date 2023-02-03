Aydın'da hakkında 54 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde birden fazla dolandırıcılık suçundan hakkında 54 yıl 6 ay hapis kararı bulunan kadın, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ve Söke'de kooperatif dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili aranan firari hükümlü İ.D.V'yi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 54 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.D.V, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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