En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler şiir okudu.

Aydın Garı'nda devam eden programda temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı tren gara geldi, karşılama töreni düzenlendi.

Yöresel kıyafet giyen öğrenciler trenden inerek Vali Aksoy'a Atatürk portresi, sevgi bayrağı ve çiçek verdi.

Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu törene protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.