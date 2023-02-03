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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 92. yıl dönümü

AA

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 92. yıl dönümü

AYDIN (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler şiir okudu.

Aydın Garı'nda devam eden programda temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı tren gara geldi, karşılama töreni düzenlendi.

Yöresel kıyafet giyen öğrenciler trenden inerek Vali Aksoy'a Atatürk portresi, sevgi bayrağı ve çiçek verdi.

Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu törene protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


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