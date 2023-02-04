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Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

AA

Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

AYDIN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 3 bin 327 konutun inşa edildiğini ve 7 bin konutluk arsanın da altyapısının hazırlandığını bildirdi.

Murat Kurum, Aydın Atatürk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, ülkeye ve Aydın'a hizmet için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Nerede bir afet olsa iki saat sonra orada olduklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nerede bir afet olsa biz iki saat sonra oradayız. İki saat sonra vatandaşımızın dizinin dibinde ne ihtiyacı varsa ilgili bütün bakanlarımızla birlikte gidiyoruz ve onlara bir söz veriyoruz. Muhalefet diyor ki bize, 'Ne aceleniz var?' 'Bizim acelemiz, milletimize hizmetlerimizi bir an önce götürmek.' diyoruz ve onlara söz verdiğimiz gibi konutlarımızı, yerleşim yerlerimizin inşasını yapıyoruz."

Aydın'da bugüne kadar dar gelirli vatandaşlara 1660 yeni yuva kazandırdıklarını belirten Kurum, "Türkiye Yüzyılı’nın muhteşem şehirleri arasında inşallah parlayacak bu aziz şehrimizi de yatırımlarımızla ihya ediyoruz. Bu anlamda Aydın'ımızda bugüne kadar dar gelirli vatandaşlarımıza 1660 yeni yuva kazandırdık. Konutlarımızı bitirdik vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi hakkında bilgi veren Kurum, şunları aktardı:

"Şimdi yeni bir proje yaptık, projemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. Projemizi beğendiniz mi? Allah razı olsun. Aydın'ımıza da ilk etapta 3 bin 327 konut inşa ediyoruz. Benim Aydınlı kardeşim kendi konutunu yapsın diye 7 bin konut yapılacak arsayı imarıyla altyapısıyla birlikte hazırlıyoruz ve siz değerli kardeşlerimize arsaları hazırlıyoruz. Sadece bugün için değil emin olun ülkemizin 50 yıllık geleceğini planlıyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaşanabilir bir Aydın için yaşanabilir bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehrimize, evlatlarımıza ülkemizin yeşil tapusu bu topraklara, bu beldeye ne kazandırıyoruz inşallah 4 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız oynayacaklar ve buralar bir buluşma mekanı haline gelecek. İnşallah sosyal konutlarımız, millet bahçemiz Aydın'ımıza, Aydınlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kurum, bakanlığı süresince de 81 ili 459 kere ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Gittim; orada benim vatandaşımın ne ihtiyacı ne talebi varsa belediyelerimizle milletvekilleriyle oturduk konuştuk orada karar verdik. Hiçbir zaman bahane üretmedik, bahanelerin arkasına sığınmadık. Ülkemizi, doğusundan batısına ihya edecek yatırımlarımızı bir bir hayata geçirdik. Başta Aydın'ımız olmak üzere tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz." diye konuştu.

- "5 projemizin toplam tutarı 577 milyon 400 bin Türk lirası"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bugün Bakanlığının 5 projesinin açılışının yapılacağını belirterek, "Bizim de Devlet Su İşleri olarak 5 tane projemiz var. Bu 5 projemizin toplam tutarı 577 milyon 400 bin Türk lirasıdır. Biz Aydın'ı hep önemsedik, önemsemeye devam ediyoruz." dedi.

Kirişçi, Aydın'a 20 yılda 37,2 milyar liralık hem tarımsal destek hem de yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede 2002 yılında 35,9 milyon olan tarımsal desteği 290 milyon liraya çıkardık. Aydın'ımızda kırsal kalkınma projeleriyle 1,1 milyar liralık destek sağladık, 7 bin 156 vatandaşımıza istihdam imkanı sunduk." bilgisini verdi.

Aydın Efeler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesini de hatırlatan Kirişci, "776 dekarlık bir alanda jeotermali kullanarak serada üretim yapacağız. Her yıl 20 bin ton sebze üretilecek ve bu sebzelerin üretiminde bin vatandaşımız istihdam edilecek. Aydın kerevizin sapında, incirde, zeytinde, kestanede bir numara, tavukta üçüncü sırada olan önemli bir tarım kentidir. Aydın, büyükbaşta sekizinci, balda beşinci sırada, arı kovanı sayısında Türkiye’de dokuzuncu sırada olan önemli bir kentimizdir." ifadelerini kullandı.

Çine Barajı sayesinde 215 bin dekar alanın sulamaya kavuştuğunu belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bugün açılacak beş projenin bir tanesi var ki, bu projeler rahmetli Adnan Menderes hapishanedeyken onun bir hayali vardı, Çine Çayı'nın kenarında gezinti yapmaktı. 141 yıla neden oldu, yıl 1869 Sultan Abdülaziz Allah rahmet eylesin, Çine Barajı'nı gündeme getiriyor, o günkü adıyla suyun önüne bir set yapılsın istiyor. Beş tane sultan, 59 tane hükümet değişiyor Çine Barajı maalesef yapılamıyor. Kime nasip oldu? İşte bu ülkede eser, hizmet siyaseti yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza nasip oldu. 2010 yılında tam 141 yıllık hayal gerçek oldu, Çine Barajı yapıldı, yapıldığında gövde yüksekliği bakımından Avrupa'nın 136,5 metreyle en yüksek gövde yüksekliğine sahip barajıydı. 91 bin dekar alan taşkından korunmuş oldu. 215 bin dekar alan 44 bin saha büyüklüğünde alan sulamaya kavuştu."

Kirişci, altılı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ne değinerek, şunları kaydetti:

"Şimdi gelelim altı artı bire. Bunlar bir mutabakat metni hazırladılar sözde bir mutabakat metni saçmalıklarla dolu 229 tanesi bizim bakanlığımızla alakalı. Şimdi ben size soruyorum, Aydınlılar, değerli üreticiler bu memlekette bu kadar 21 yıldan beri size hizmet eden bir iktidarı ve bu iktidarın başındaki Cumhurbaşkanı'mızı 14 Mayıs’ta yeniden seçmeye var mısınız?"


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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