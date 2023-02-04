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Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

AA

Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

AYDIN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar (altılı masa), bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler. Gecesini gündüzüne katanları, bu ülke için kelle koltukla mücadele edenleri onlar çamur deryasında boğmasında çalışıyorlar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Aydın Atatürk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, yeni yatırımlar için kolları sıvayacaklarını belirtti.

AK Parti'nin bu topraklarda asırlardır hüküm süren, Anadolu'yu Anadolu yapan değerlerin temsilcisi bir hareket olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu yürüyüş aziz milletin yürüyüşüdür. Bu hareket aziz milletin hareketidir. Onlar gibi biz ilhamımızı Avrupadan 'aferin' almak için gayretimizi ortaya koymuyoruz. Biz bu milletin kararıyla yürüyoruz yarınlara." diye konuştu.

Altılı masanın mutabakat metnine değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yıkmak, yok etmek için esaslı bir beyanname, tek vizyonları karalamak, ortadan kaldırmak. Onların inşa etmek gibi, ihya etmek gibi bir dertleri yok. Onların vizyonunda yerli ve milli üretime yer yok. İHA’lara, SİHA’lara, savunma sanayine, teknolojiye, AR-GE'ye yer yok. Onların hayalleri dahi erişemiyor. Yerli otomobile milli uzay programına, enerji projelerine onların zihninde yer yok. Onların bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler. Gecesini gündüzüne katanları, bu ülke için kelle koltukla mücadele edenleri onlar çamur deryasında boğmasında çalışıyorlar."

Muhalefetin "beceremezsiniz, başaramazsınız, yapamazsınız." dediğini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sizlerden aldığımız güçle onların yapamazsınız dediklerini en güçlü şekilde gerçekleştirdik. Başaramazsınız dediklerini, sizlerin desteğiyle en güçlü şekilde başardık. Yatırımda, üretimde, istihdamda, eğitimde, kültürde, sporda, sanatta, teknolojide... Her alanda ülkemizi dünyayla yarışacak seviyelere çıkardık. Bu eserler, bu aziz milletin, bu güzel gençlerin iftihar kaynağıdır. Mutluluk tablosudur. Gençlik ve sporda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini, son 20 yılda hayata geçirdik. İşte Aydın, 2002 yılında sadece 20 spor tesisi varken işte bugün Aydın'ın mahallelerine kadar yüzden fazla spor tesisimiz var. 5 bin lisanslı sporcusu vardı Aydın'ın 2002'de, bugün Aydın'ın tam 120 bini aşkın lisanslı sporcusu var. Aydın'dan yetişen, Aydın'ın ilçelerinden, köylerinden, mahallelerinden yetişen değerli sporcular, bu ülkenin şanlı bayrağını tüm dünyada en yükseklerde dalgalandırıyorlar. Başarılarıyla bu aziz milletimize büyük gururları yaşatıyorlar."

Aydın'ın yurt kapasitesini artırdıklarını belirten Kasapoğu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da yurtlara başvuran gençleri yerleştirdiklerini söyledi. Seçimlerde Aydın'ın "Yeter söz milletindir" diyeceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi masa başında, dergi kapaklarıyla dizayn etmeye çalışanlara güçlü bir mesaj verecek. Milli iradenin önünde hiçbir engelin, hiçbir odağının duramayacağını tekrar tüm dünyaya haykıracak. Aydın bunu bugüne kadar her zaman milli iradeden, her zaman demokrasiden yana olan asil duruşuyla ispat ettiği gibi 14 Mayıs 2023'te de sandıkları, Cumhur İttifakı'ndan yana gümbür gümbür patlatarak tüm dünyaya bir kez daha demokrasinin mesajını verecek."

- Aydın'a 19 yılda 6 milyarlık enerji yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de son 19 yılda enerji alanında Aydın'a 6 milyarlık yatırım yaptıklarını anımsattı.

Milletin karşısına projelerle yatırımla ve eserle çıktıklarına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Birilerinin derdi de Avrupalılardan aferin almak. Ne diyorlar? 'Öyle şeyler yapacağız ki Avrupa bize aferin diyecek.' Bunların derdi vatan, millet, siz değilsiniz. Bunların derdi milletin rızasını, olurunu almak değil, bunların derdi ne Aydın ne Türkiye. Bunların derdi kendilerini efendilerine beğendirmek. Bunlar altılı masa mı, altılı maşa mı belli değil. Başka biri de çıkmış diyor ki 6 lider onay vermeden karar alınamaz. Cumhurbaşkanı 6 liderden ayrı ayrı onay soracak, görüş alacak bir icraata, bir karara imza atarken."

Böyle bir sistemin huzur ve çözüm getirmeyeceğini anlatan Dönmez, paradan 6 sıfırı attıkları gibi milletin de siyasetten altılı masaya atacağını savundu.

Altılı masanın mutabakat metnine de değinen Dönmez, şunları söyledi:

"Şöyle bir baktım. Ne var içinde diye. Vadettikleri tek şey, eski Türkiye'ye dönüş, vesayet sistemini yeniden hortlatmak. İçinde ne bir proje, ne bir yatırım, ne bir eser. Varsa yoksa 'Onu yıkacağız, bunu kaldıracağız, bunu bitireceğiz, yok edeceğiz...' Başka da bir vadettikleri yok. 'İktidara gelirsek MİT Başkanı'nı, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacağız.' diyorlar. Terörle mücadele eden kim varsa hepsini görevden almayı vadediyorlar. İHA'ları, SİHA'ları, savunma sanayinin ürettiği yerli silahları durdurmayı vadediyorlar. Soruyorum size Aydınlılar; PKK ile mücadeleden FETÖ'yle mücadeleden kim rahatsız? Türkiye'nin düşmanı kim varsa hepsi rahatsız. Sizler onların kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Zaten yayınladıkları metnin içinde tek kelime, ne PKK ne de FETÖ'yle mücadele var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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