Germencik'te otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G'nin 7 Eylül Mahallesi'nde park halindeki otomobilinden ses sisteminin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.D. (21) çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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