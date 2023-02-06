Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde Harun Raşit Avcar'a ait müstakil evde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

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