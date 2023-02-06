Söke'de deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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AYDIN(AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremle ilgili yardım kampanyası başlatıldı.



Kaymakamlık koordinasyonunda belediye, ticaret odası ve esnaf odasının katkısıyla başlatılan kampanyada yardım malzemeleri toplanmaya başladı.

Sökelilere yardım çağrısında bulunan AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, "Çok üzücü bir durum yaşıyoruz. Şu anda ana kademelerimizle buradayız. Eşya ve kan bağışı kampanyası başlattık. Gördüğünüz gibi vatandaşlar buraya akın ettiler. Başlatmış olduğumuz kampanyamıza destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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