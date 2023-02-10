Aydın'da öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için ekmek üretiyor

AYDIN (AA) - Aydın'da lise öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile gönderilmek üzere ekmek pişiriyor.

Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okulun fırınında günlük 5 bin ekmek üreterek bölgeye göndermeye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, gazetecilere, deprem haberini alır almaz harekete geçerek hazırlıklara başladıklarını söyledi.

İlk etapta Adıyaman'a 1000 ekmek gönderdiklerini aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Günlük kapasitemizi 5 bine çıkardık. İhtiyaca göre daha da artırabiliriz. Büyük bir felaket yaşıyoruz. Çok geniş bir alanda yıkım var. İnşallah millet olarak bunun altından kalkacağız. Şunu da söylemek istiyorum; halkımız, vatandaşımız gerçekten çok duyarlı. Burada ekmek üretildiğini duyan vatandaşlarımız bize un, maya, şeker, yağ gönderiyor. Ben kendilerine müteşekkirim. Allah hayırlarını kabul etsin."

Öğrencilerden Eren Kemer, oradaki kardeşlerine ekmek göndermek için hiç yorulmadan çalıştıklarını belirterek, ne kadar çok ekmek giderse vicdanının o kadar rahat edeceğini belirtti.

Öğretmenlerden Sibel Çetin, "Oradaki vatandaşlarımıza destek olmak, karınlarını doyurmak, bir çocuğun eline bir ekmek parçası ulaştırabilmek bizim için çok büyük bir nimet." dedi.

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