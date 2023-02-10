Adıyaman'dan Aydın'a getirilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

17 Ağustos'ta iki bacağını kaybetti, depremzedeler için bölgeye gitti

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AYDIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'dan Aydın'a getirilen depremzedelerin bazıları misafirhane ve öğretmenevine yerleştirildi.

Aydın Valiliği koordinasyonunda otobüslerle kente getirilen depremzedelerden Müjgan Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem anında çok korktuğunu söyledi.

Kendilerini getiren ekibe teşekkür eden Aksu, "Gece sallantıyla beraber uyandık. Koşturduk, koşamadık. Bekledik, Rabbime sığındık. O sırada patır patır taşlar düştü. Zor kendimizi aşağı attık. Aşağı atınca da tamamen ciğerimizle baş başa kaldık. Bütün akrabalarımızı kaybettik. Hepsi şehit oldu. Çok şükür ben annemin babamın yanına sağ geldim. Çok kötü olduk. Allah razı olsun ekibimize. Çok ilgilendiler bizimle. Adıyaman'ımızı gelip gördüler." diye konuştu.

Aksu'nun eşi Nöyfer Aksu da "Ölümün içinden bizi alıp buraya getirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Deprem öldürüyordu ama gece soğuğu daha çok öldürüyordu insanı. Televizyondan hep İdlib'i görüyorduk. Şimdi Adıyaman'ın İdlib'den farkı yok." dedi.

Rahime Altunbaş ise "Bu hayatta 48 yıl yaşadım böyle bir olay görmedim. Kendimi zor dışarı attım, krize girdim. Çocuklarımı zor kurtardım. 4 gündür dışarıdaydık. Allah enkaz altında kalanlara yardımcı olsun." ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kentte kamu misafirhaneleri ve oteller dahil 6 bin kişiyi ağırlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

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