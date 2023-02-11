Adıyaman'da yıkılan otelde hayatını kaybeden kişi Aydın'da toprağa verildi

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AYDIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki bir otelde hayatını kaybeden Mesut Uysal, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Bir sondaj şirketinde görev yapan ve görev için gittiği Adıyaman'da "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremler sonucu yıkılan otelin enkazında hayatını kaybeden Uysal'ın cenazesi, memleketi Germencik'e getirildi.



Alangüllü Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazına aynı otelin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan iş arkadaşı Okan Avcı ve Uysal'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Derya Uysal da katıldı.



Gözyaşı döken Derya Uysal'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Suat Ekici, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da aileye taziye dileklerini iletti.



Uysal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Okan Avcı, gazetecilere, deprem başlayınca uyandığını, otelin ön tarafa doğru yıkılması nedeniyle kendisinin enkazdan çıkabildiğini ifade etti.

Otelde aynı iş yerinde görev yaptıkları 6 arkadaşının hayatını kaybettiğini dile getiren Avcı, "Mesut benim çocukluk arkadaşımdı. Yıkılan otelin enkazından benimle birlikte 9 arkadaşım yaralı olarak kurtuldu. 6 arkadaşımız ise enkazda kaldı, onları kaybettik. Acımız çok büyük fazla konuşamıyorum. Yaşadığımıza şükrediyoruz." dedi.

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