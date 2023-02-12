Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İ.T'nin Umurlu Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, satışa hazır 143 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler İ.T. ve S.G. gözaltına aldı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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