Aydın'da bir kişi bıçakla öldürüldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi evinde bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, Cebrail Tar'ı (54) bıçakla öldürülmüş halde buldu.

Tar'ı öldürdüğü öne sürülen akrabası T.B (26) gözaltına alındı.



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