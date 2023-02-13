Aydın'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Olayın ardından dün gözaltına alınan N.P. (32), jandarmadaki işlemi tamamlandı.



Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aydın-İzmir kara yolu Yalkıdere Çayı mevkisinde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmişti.

Bıçakla yaralanmış halde bulunan Sabri Varol (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, katil zanlısı olduğu öne sürülen N.P'yi (32) gözaltına almıştı.





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