Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.İ'yi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 54 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen A.İ, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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