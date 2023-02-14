Aydın'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Satirik şiir nedir, ne demek ve özellikleri neler?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydın'a yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'tan Kuşadası'na gelen ve öğretmenevinde kalan bir aileye, psikososyal destek çalışması verdiği sırada anaokulu öğrencisi Yusuf Cihan Seçkiner'in doğum günü olduğunu öğrendi.

Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi.

Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi.

Ailenin evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı dün ilçeye geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.