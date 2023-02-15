Aydın'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

AYDIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Aydın'da başlatılan yardım faaliyetleri sürüyor.

Deprem bölgesinin ihtiyacı için İncirliova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Usta öğreticiler ve kursiyerler, deprem bölgesine gönderilmek üzere uyku tulumları dikiyor.

Usta öğretici Hülya Cura, gazetecilere, depremzedelerin sıkıntılarına derman olabilmek adına gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi.

Cura, "Amacımız depremzede kardeşlerimizin bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağlamak. Topyekun mücadele içerisindeyiz. Dilerim bir daha böyle acılara tanıklık etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Meryem Yıldırım ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Depremzedeleri şu soğuk günlerde daha sıcak tutmak amacıyla uyku tulumu yapıyoruz. Boyut olarak da her vatandaşımızın da kullanabileceği şekilde hazırlıyoruz. Bu uyku tulumlarını onlara ulaştırmak ve destek olmak için uğraşıyoruz ve uğraşacağız. Buraya gelecek vatandaşlarımıza da destek olacağız." diye konuştu.

- "Kardeş adliye" uygulaması

"Kardeş adliye" uygulaması kapsamında Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Adliyesi'yle eşleşen Aydın Adliyesi, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker öncülüğünde yardım malzemeleri topladı.

Yardım malzemeleri, Efeler Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle kamyona yüklendi.

Gıda, giyim, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin bulunduğu kamyon, Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu da kamyonun uğurlama töreninde yer aldı.





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