Nazilli Belediyespor, depremzede çocukları ağırladı

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AYDIN (AA) - TFF 2. Lig'de mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenerek ilçeye gelen ailelerin çocuklarını ağırladı.



Depremin ardından Nazilli ilçesine aileleriyle gelen 28 çocuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.

Çocuklar burada Eşin Group Nazilli Belediyespor antrenmanına katıldı. Çocuklar futbolcularla maç da yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, depremden etkilenen çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Özcan, futbolculara da teşekkür etti.



Kulüp başkanı Ünal Önal da çocukları tesislerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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