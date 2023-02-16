Aydın'da çalıştıkları firmadan akaryakıt çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları inşaat firmasına ait tankerden 4 ton akaryakıt çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri inşaat firmasının Karapınar Mahallesi'ndeki tankerinden akaryakıt çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerinde çalışan M.S.K. ve Y.D ile firmanın eski çalışanlarından D.B olduğu belirlendi.
Şüphelilerin akaryakıtı, Nazilli'de yaşayan F.B'ye sattığı da tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda M.S.K, Y.D ve F.B. gözaltına alındı.
İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S.K. ve Y.D. ise tutuklandı. D.B'yi yakalama çalışması sürüyor.