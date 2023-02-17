Hırçın köpek "Alfa" aldığı eğitimle enkaz altındaki birçok canlının yerini tespit etti

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sahibinin hırçınlığı nedeniyle köpek eğitmeni Tevfik Gül'e bıraktığı "Alfa" isimli köpek, üç yıl boyunca aldığı eğitimin ardından depremden etkilenen Hatay'da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin kurtulmasını sağladı.

Köpek eğitmeni Tevfik Gül, 3 yıl önce Kuşadası'na yerleşen Hollandalı bir ailenin bakmakta zorlandığı 1 yaşındaki Alfa'yı sahiplendi. Belçika Molionis cinsi köpeği arama kurtarma köpeği olarak yetiştiren Gül, köpeğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpek, ilk görevinde enkaz altındaki çok sayıda kişinin yerini belirleyerek kurtulmalarını sağladı.

- "Çok güzel işler çıkardık"

Tevfik Gül, AA muhabirine, Kuşadası AKUT ekibinin bir üyesi olarak köpeği "Alfa" ile 6 Şubat'tan 13 Şubat'a kadar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. "Alfa"nın ilk görevinde çok başarılı işler çıkardığını vurgulayan Gül, köpeği ile tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Köpek, 1 yaşına girene kadar yavruluk dönemini ailenin yanında geçiriyor. Daha sonra agresifleşmeye başlıyor. Sitedeki insanlar için problem olmaya başlayınca bana ulaştılar. Köpekle baş edemediklerini, kontrol edemediklerini ve vermek istemediklerini söylediler. Ben de onun üzerine Alfa'yı gördüm. Duruma göre yeni sahibine kavuşturmayı düşünüyordum ama aldım çok iyi uyum sağladık. Çok iyi çalışabileceğini gördüm ve emek vermeye başladım. Tüm pandemi sürecinde ilgimi ona verdim. Çok güzel işler çıkardık. Depremdeki başarısı da bunu gösterdi."

Alfa'yı ilk gördüğünde 1,5 metrelik zincirle bir zeytin ağacına bağlı olduğunu dile getiren Gül, "Almaya gittiğimde insanların korkup çekindiği, 1,5 metre zincirle zeytin ağacına bağlı olan köpek, şimdi tam bir sayı veremeyeceğim ama çok fazla insanın hayatını kurtardı ve hayatlarına dokundu. Her yerde afetzede vardı. Bu yüzden şu kadar kişiye ulaştık demenin manası yok. Çok fazla kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

"Arama kurtarma görevlerinde köpeğin yerini tutan bir cihaz geliştirilemedi." diyen Gül, köpeğin sahibiyle kurduğu güven ilişkisinin arama kurtarma faaliyetinin başarısı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Önceki depremlerde başka köpeklerle görev aldığını anlatan Gül, bu seferki afetin geçmişte yaşananların çok üzerinde olduğunu, köpeğinin ayaklarında yaralar oluşmasına rağmen insan hayatını kurtarmak için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.



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