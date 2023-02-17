Aydın Büyükşehir Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin davaların birleştirilmesi istendi

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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer davayla birleştirilmesi talep edildi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duruşmaya katılmadı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından olan ve başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erkan Karaarslan ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Mahkeme, Çerçioğlu, Karaaslan ve bu dosyadaki birçok sanığın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davanın da sanıkları olduğu gerekçesiyle, bu davanın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesi için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 2 Haziran'a ertelendi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



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