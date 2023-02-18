Aydın'da kaçak sigara ve uyuşturucu bulunan otomobillerdeki 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da durdurulan iki otomobilde kaçak sigara ve uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde devriye esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada çuval içerisinde kubar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Otomobildeki Ö.İ. ve T.K. gözaltına alındı.

Söke ilçesinde de M.A.K'nın kullandığı araçta arama yapan ekipler, 123 bin 200 kaçak sigara ile 9 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.K. ile Ö.İ. ve T.K.'nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.





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