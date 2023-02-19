Aydın'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle'deki bir evde Hüseyin Genç (22), tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde parmağından yaralanan Genç'in arkadaşı deniz astsubay N.E. (22), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.



N.E. ifadesinde, evde oturdukları sırada beylik tabancasını doldur boşalt yaparken silahın ateş aldığını ve kazara arkadaşı Genç'i vurduğunu söylediği öğrenildi.



Soruşturma sürüyor.





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