Aydın'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, zeytinlik alanda iş makinesiyle kazı yapan 5 kişiyi yakaladı.
Bölgede arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir mermer parçası buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Mermer parça, müze görevlilerine teslim edildi.