Aydın'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, zeytinlik alanda iş makinesiyle kazı yapan 5 kişiyi yakaladı.

Bölgede arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir mermer parçası buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mermer parça, müze görevlilerine teslim edildi.

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