Kuşadası'nda yasa dışı geçişe hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlık mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 24 Liberya, 14 Orta Afrika Cumhuriyeti, 5 Yemen, 3 Kongo, 2 Togo, 1 Gine ve 1 Angola uyruklu 50 kişiyi tespit etti.



Yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





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