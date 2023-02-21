Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 liradan, en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 6,15 60,89 Naturel ham zeytinyağı 68,11 75,00 Kuru incir 40,00 70,00 Sızma zeytinyağı 83,00 83,00





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