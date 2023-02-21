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Aydın Ticaret Borsası

AA

Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 liradan, en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin6,1560,89
Naturel ham zeytinyağı68,1175,00
Kuru incir40,0070,00
Sızma zeytinyağı83,0083,00


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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