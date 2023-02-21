Aydın’da "Dünya Rehberler Günü" töreni düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Turist Rehberleri Odası, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla tören düzenledi.



Kuşadası Atatürk Meydanı'ndaki törende oda başkanı Ozan Sayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sayın, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle töreni buruk şekilde kutladıklarını, Turist Rehberleri Birliğinin 30 üyesinin de Adıyaman'da yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Depremin, sağ kurtulanlara ömür boyu unutamayacağı acılar bıraktığını vurgulayan Sayın, "Aydın Turist Rehberleri Odası olarak bu depremi ve geçmişte yaşanılan depremleri unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.