Aydın'da bir kişi otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kirazlı mevkisinde ormanlık alanda park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede tüfekle karnından vurulan Ali Gülmüş'ün (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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