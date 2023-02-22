Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AYDIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Aydın'a gelen depremzede sayısı 24 bin 242'ye ulaştı.

Depremzedelerin büyük bölümünün kentteki akrabalarının yanına yerleştiği, kalanlardan 3 bin 525'nin ise kamu misafirhaneleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan 92 yaşındaki Musa Mehmet Dağ da Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan kızının evine geldi.

Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki evinin büyük çaplı hasar gördüğünü, damadı ve kızı tarafından Aydın'a getirildiğini anlatan Dağ, "Çok deprem gördüm ama böyle deprem görmedim. Evlerimiz büyük hasar gördü. Yakınlarımın evleri yıkıldı. Kardeşimin oğlu ve amcamın oğluyla birlikte 6 yakınımı depremde kaybettim." ifadelerini kullandı.

Merhum başbakan Adnan Menderes'i çok sevdiğini belirten Dağ, kentte bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezmeyi çok istediğini ifade etti.

Germencik Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruhi Doğan da aileyi ziyaret ederek, yöre ürünü incirlerden hediye etti.

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