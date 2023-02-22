Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke'deki depremzedeleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke Anadolu Lisesinin pansiyonunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı depremzedeler Söke Anadolu Lisesi pansiyonunda misafir ediliyor.

Aksoy, depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Felaketin yaralarının birlik ve dayanışma içerisinde sarılacağını aktaran Aksoy, depremzedeler ve çocuklarla bir süre sohbet etti.

Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.







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