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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da berber ve kuaförler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

AA

Aydın'da berber ve kuaförler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

AYDIN (AA) - Aydın'da gönüllü kadın ve erkek kuaförleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte ağırlanan depremzedelerin saç bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası, depremin ardından "İyilik seferberliği" adı altında çalışma başlattı.

Bu kapsamda gönüllü kuaför ve berberler, kentteki misafirhanelerle KYK yurtlarında kalan depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) misafirhanesinde gazetecilere açıklama yapan Oda Başkanı Serhan Avşar, projeye 4 gün önce başladıklarını, depremzedelerle sohbet edip acılarını paylaşmalarının yanı sıra onların saç bakımlarını da yaptıklarını söyledi.

Avşar, "Tabii ki gidenleri geri getirmek mümkün değil fakat kalanlar noktasında biz de sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koyacağız, var gücümüzle el ele çalışacağız. Bu büyük felaketi inşallah el birliğiyle atlatacağız." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen 49 yaşındaki Ali Kaynar, depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Aydın'a yerleştirildiklerini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ben o insanların depremde bu yardımlarını, koşmalarını görünce inanın çok duygulandım. Bu kadar beklemiyorduk, Rabb'im hepsinden razı olsun. 'Devlet millet neredeydi, bu belediye neredeydi...' Allah rızası için rica ediyorum, şu ülkede dedikoduculuğu, fitneciliği çıkaranlar artık yeter. Yani diğer illerden yardıma gelen insanlar gelene kadar o enkazın üzerinde polisler vardı. Belediye çalışanı kardeşlerimiz vardı. Binlerce bina yıkılmış. O an için hangi birinin başında olacaktı devlet? Yine de helal olsun iyi yetişti. Bu işin altından da iyi kalktılar. Ben tebrik ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin böyle bir devleti, böyle bir milleti, böyle bir iktidarı. Ben herhangi bir parti falan da tutmuyorum. Hepsinden Allah razı olsun."

Adıyaman'dan gelen Besni Barış Atar da kente geldikleri günden itibaren herkesin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Yerleştiğim günden bugüne bütün çalışanlardan Allah kat kat razı olsun. Her bir eksiğimizle ilgilendiler. Sonunda berber ihtiyacımızı da karşıladılar. Biz demeden geldiler, karşıladılar gerçekten. Allah kimseye yaşatmasın. Biz yaşadık. Bundan sonra inşallah dilerim son olur." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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