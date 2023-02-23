Aydın'da bir çocuğu öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizam Cansızlar (53), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Maktul Yağmur Tayhan'ın (16) yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin istenen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumundan raporun gönderildiğini ve raporda Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini açıkladı.

Son sözleri sorulan sanık Cansızlar, pişman olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa, "yaşı küçük çocuğu canavarca hisle planlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca "yaşı küçük çocuğu tehdit ve cebirle hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da 12 yıl hapse çarptırıldı.



- Sanığın cezasında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı

Maktulün avukatı Zekiye Baran, duruşma sonrası gazetecilere, mahkeme heyetinin sanığa hiçbir takdir indirimini uygulamadan ceza vermesinin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Yağmur Tayhan'ın babası Mehmet ile annesi Ayşe Tayhan ise "Beklediğimiz karardı. içimiz rahat etmeyecek ama biraz olsun içimize su serpildi." ifadesini kullandı.

- Olayın geçmişi

Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 Temmuz 2022'de alışveriş yapmak için evden ayrılan Yağmur Tayhan geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirmişti.



Yağmur Tayhan, kaybolduktan 2 gün sonra bir arsada vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışma sonucu, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanda oturan Nizam Cansızlar olayın faili olarak yakalanıp tutuklanmıştı.

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