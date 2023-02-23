Germencik'te aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik çıkışında şüphelendikleri N.Ç. idaresindeki 34 ZB 2078 plakalı aracı durdurdu.

Narkotik detektör köpeği "Gece" ile yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış vaziyette 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, N.Ç. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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