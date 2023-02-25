Germencik'te ağırlanan depremzedelerin saç bakımları meslek lisesilerden

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AYDIN (AA) - Germencik Mesleki Eğitim Merkezi kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, ilçede ağırlanan depremzedelere gönüllü olarak hizmet vermeye başladı.



Adıyaman'dan gelen ve ilçedeki bir otelde misafir edilen depremzedelere yönelik Meslek Lisesi Müdürü Özkan Topçu, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından proje hazırlandı.



Depremzedelerin konakladığı otele giden öğrenciler, onların saç bakımlarını yapıyor.



Öğrencilerden Asil Özcan, zor günler geçiren depremzerelere ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirtti.



Depremzedelerden Gökhan Dilik ise Germenciklilerin yakın ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, "Ruhumuzda birlik beraberlik her zaman vardır. Bu zor günlerde daha iyi görebiliyoruz. Allah herkesten razı olsun, çok güçlü bir ülkeyiz" dedi.

Otel Genel Müdürü Ali İhsan Durmaz da Adıyaman'dan 100'e yakın misafir ağırladıklarını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Bu süreçte berber ve kuaför ihtiyaçları da meslek lisemiz öğrencileri tarafından karşılanıyor. Hepimiz seferber olduk. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.





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