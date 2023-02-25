Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde şüphe üzerine durdukları 5 kişide üst araması yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Köşk ilçesinde de durdurulan aracın sürücüsü ile yolcu konumundaki kişinin testinde uyuşturucu tespit edildi.

Sürücü M.A'ya 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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