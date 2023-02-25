Aydın'da misafir edilen depremzede çocuklara tiyatro gösterisi sunuldu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde misafir edilen depremzedelerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi.



Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonundaki programda, Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Türk Kızılay Derneği, Söke Şehir Tiyatrosu Derneği, AK Parti'nin "Cemre Hareketi" gönüllüleri ile depremzede ailelerin çocukları buluştu.

Boyama etkinliği ve palyaço gösterisinin ardından Şehir Tiyatrosu Derneği tarafından "Uzaydan Gelen" ve "Keloğlan Hazine Peşinde" adlı oyunlar sahnelendi.

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Çınar, depremzede ailelere psikolojik destek verdiklerini söyleyerek, "Deprem bölgesinden gelen aileler zor bir süreçten geçiyor. Biz de onların yanında olmak istiyoruz." dedi.





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