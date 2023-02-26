Nazilli Belediyespor ile Efeler 09 Spor, depremzedeler yararına maç yaptı

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AYDIN (AA) - TFF 2. Lig ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 3. Lig ekibi Efeler Efeler 09 Spor'u, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yapılan maçta 4-2 yendi.

Adnan Menderes Stadyumu'nda yapılan müsabakaya, iki takımın oyuncuları ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

10. dakikada Nurettin Çağlar, 16 ve 42. dakikalarda Bertuğ Bayar'ın attığı gollerle 3-0 öne geçen Nazilli ekibi, 44. dakikada Efeler 09 Spor Futbol Kulübü oyuncusu Furkan Çarkçı'nın kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Mehmet Pektaş'ın 58. dakikada, Aytaç Deniz'in 76. dakikada attığı gollerle Efeler 09 Spor skoru 4-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşmayı Nazilli ekibi 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında taraflarlar deprem bölgesine gönderilmesi için yanlarında getirdikleri bere, atkı ve oyuncakları sahaya attı.

Mücadeleyi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Başkanı Eymen Atay da izledi.

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