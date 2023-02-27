Aydın’da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından Özbey mevkisinde düzenlenen operasyonda şüpheliler P.A. ile Y.A, çalıntı motosikleti parçalara ayırmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi ile Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi’nde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan iki motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Şüpheliler Y.C.E, V.A. ile H.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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