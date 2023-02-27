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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

AA

Aydın’da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından Özbey mevkisinde düzenlenen operasyonda şüpheliler P.A. ile Y.A, çalıntı motosikleti parçalara ayırmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi ile Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi’nde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan iki motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Şüpheliler Y.C.E, V.A. ile H.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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