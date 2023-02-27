Germencik'teki depremzede çocuklara psikososyal destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesine gelen depremzede çocuklara rehber öğretmenler öncülüğünde psikososyal destek veriliyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozköy Mahallesi'ndeki bir otelde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için çalışma başlattı.



Rehber öğretmenlerden oluşan ekip, çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Öğretmenler, çocuklarla bireysel görüşmeler de yapıyor.



Kahramanmaraş'tan gelen 33 yaşındaki depremzede Sıtrenur Ural, kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.