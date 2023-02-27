İncirliova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.O'nun İstiklal Mahallesindeki evi ile garson olarak çalıştığı iş yerinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 14 gram sentetik uyuşturucu ve 38 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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