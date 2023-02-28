Söke'de zeytinyağı çaldığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden zeytinyağı çalarak sattıkları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Atburgazı Mahallesi’ndeki bir evden 80 litre zeytinyağı çalındığı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, K.Y, A.G. ve F.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada zeytinyağı satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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