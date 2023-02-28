Çine'de Muhtarlar Derneği Başkanı Tarhan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Çine Muhtarlar Derneği'nde başkanlığa Soğancılar Mahalle Muhtarı Ali Tarhan seçildi.



Derneğin olağan genel kurulunda yapılan seçimde Tarhan'ın başkanlığındaki liste, göreve getirildi.



Tarhan'ın yönetim kurulunda, Gültekin Celep, Mustafa Çelik, Kadir Tosun, Faruk Duman, Bekir Abalı, M. Zeki Girgin, Erdinç Gülşen, Mehmet Aytaç, Cengiz Çakır ve Bahtiyar Uysal yer aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.