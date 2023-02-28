Çine'de engelli vatandaşa akülü araç hediyesi

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AYDIN (AA) - Çine'de geçirdiği motosiklet kazası sonrası tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Savaş Öztürk'e AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş tarafından akülü araç hediye edildi.



AK Parti İlçe Başkanı Burhan Kandemir ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tozar, Soğancılar Mahallesi'nde iki çocuğu ile yaşayan ve 15 yıldır yürüme engeli olan Savaş Öztürk'e akülü aracını takdim etti.



Milletvekili Savaş'ın selamını Öztürk'e ileten Kandemir, "Herhangi bir ihtiyaç anında biz buradayız. Çocukların eğitim noktasında da gereken ne varsa yapacağız." dedi.

Öztürk ise akülü araç için teşekkür ederek, "Tekerlekli sandalyeme hep oğlum yardım ederdi. Ona yük oluyordum. Allah kimseyi tekerlekli sandalyeye mahkum etmesin." ifadelerini kullandı.

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